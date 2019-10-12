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СК опубликовал видео из зала суда с подозреваемым в убийстве девочки в Саратове
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16:46   12 Октября 2019
Россия

СК опубликовал видео из зала суда с подозреваемым в убийстве девочки в Саратове

СК опубликовал видео из зала суда с подозреваемым в убийстве девочки в Саратове

Следственный комитет России опубликовал видео из зала суда, на котором арестовали жителя Саратова, подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы. Ранее стало известно, что 35-летнего мужчину заключили под стражу.

На ролике, опубликованном в YouTube, видно, как мужчину в наручниках заводят в помещение суда в сопровождении полицейского.

Девятилетняя девочка из Саратова пропала 9 октября: ушла в школу и не вернулась. В тот же день МВД и волонтеры приступили к поискам. В ночь на 11 октября школьницу нашли мертвой. У подозреваемого в убийстве есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и «насильственные действия сексуального характера».

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #убийство #ск рф #саратов

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