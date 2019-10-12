Два человека погибли от тайфуна в Японии

Два человека погибли от тайфуна в Токио, еще трое пропали без вести. Ранения получили 50 человек. Об этом 12 октября, в субботу, сообщает телекомпания NHK.

Травмы различной степени тяжести к этому часу получили уже более 50 человек. Отмечается, что в префектуре Тиба был найден мужчина в перевернутом грузовике, который позже скончался в больнице. В префектуре Гумма из-за оползня трое человек числились пропавшими без вести, одного из них нашли мертвым. Еще один человек числится как пропавший без вести в префектуре Сидзуока.

Ранее местные власти рекомендовали эвакуацию девяти миллионам жителей Японии. В 12 префектурах, в том числе в Токио, был объявлен наивысший уровень опасности как для окраин города, так и всех 23 центральных районов. Кроме этого, в Токио приостановил работу международный аэропорт, а также были закрыты магазины, аптеки, рестораны, в том числе круглосуточные.

Тайфун «Хагибис» обрушился на японский остров Хонсю в районе полуострова Идзу в субботу вечером. По словам метеорологов, он сравним по мощности и потенциальному ущербу с тайфуном «Ида» 1958 года, когда погибли более 1200 человек.