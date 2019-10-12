Германия приостанавливает экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции в Сирии

Правительство Германии приостанавливает экспорт вооружений в Турцию. Причиной тому послужило начало военной операции в Сирии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Военные нанесли авиаудары по городу Рас эль-Айн и по другим приграничным населенным пунктам на территории САР. Вскоре стартовала наземная часть операции.