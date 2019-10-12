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Отряд «Лиза Алерт» создал памятку для родителей после убийства девочки в Саратове

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 СК опубликовал видео из зала суда с подозреваемым в убийстве девочки в Саратове

СК опубликовал видео из зала суда с подозреваемым в убийстве девочки в Саратове
Саркисян рассказал, как искренне Леонова любили в Армении

Саркисян рассказал, как искренне Леонова любили в Армении

Боеготовность воинских частей на Украине усилена

Боеготовность воинских частей на Украине усилена

Алжир и Ирак выступили за возвращение Сирии в ЛАГ

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 Два человека погибли от тайфуна в Японии

Два человека погибли от тайфуна в Японии

16:25   12 Октября 2019
Весь мир

Германия приостанавливает экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции в Сирии

Германия приостанавливает экспорт вооружений в Турцию из-за военной операции в Сирии

Правительство Германии приостанавливает экспорт вооружений в Турцию. Причиной тому послужило начало военной операции в Сирии. Об этом сообщило Министерство иностранных дел ФРГ.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган 9 октября объявил о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Военные нанесли авиаудары по городу Рас эль-Айн и по другим приграничным населенным пунктам на территории САР. Вскоре стартовала наземная часть операции.

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Автор: Алла Ларионова
#сирия #германия #турция #военная операция

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