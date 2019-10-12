Суд поместил под арест подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове

Подозреваемому в убийстве девятилетней саратовской школьницы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает СК РФ, суд удовлетворил ходатайство следствия.

35-летний Михаил Туватин, который ранее сознался в убийстве девятилетней девочки, арестован на два месяца, пока будет идти следствие. Мера пресечения может быть продлена.

В расследовании громкого уголовного дела участвуют следователи центрального аппарата Следственного комитета. Виновному грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее источник опроверг информацию о том, что Туватина перевели в изолятор Энгельса, так как в Саратове не утихают волнения: люди требуют расправы над подозреваемым.

Тело ребенка обнаружили поздно вечером 10 октября в гаражах микрорайона СХИ после почти двух суток усиленных поисков. Девочка пропала по дороге в школу - утром 9 октября.