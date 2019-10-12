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16:17   12 Октября 2019
Россия

Смольный создал комиссию по расследованию смерти школьника в «Артеке»

Смольный создал комиссию по расследованию смерти школьника в «Артеке»

Правительство Петербурга создало комиссию по расследованию обстоятельств и причин смерти школьника, который по путевке приехал в детский лагерь «Артек» и умер в больнице в Крыму от пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора в субботу, 12 октября.

Старший помощник главы крымского управления СК Ольга Постнова сообщила, что 12-летний мальчик из Петербурга, отдыхавший в «Артеке», скончался в Ялтинской городской больнице от пневмонии. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что ведомство создало комиссию по расследованию произошедшего. По предварительным данным, мальчик находился в «Артеке» с 23 сентября. После жалобы на плохое самочувствие 11 октября его госпитализировали в детское отделение Ялтинской городской больницы. Ему оказали медпомощь, но в тот же день ребенок умер.

Отмечается, что комиссию по расследованию смерти ребенка возглавила вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева. Власти города помогают семье погибшего ребенка, его родители уже прибыли в Крым.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #артек #комиссия

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