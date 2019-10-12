Правительство Петербурга создало комиссию по расследованию обстоятельств и причин смерти школьника, который по путевке приехал в детский лагерь «Артек» и умер в больнице в Крыму от пневмонии. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора в субботу, 12 октября.

Старший помощник главы крымского управления СК Ольга Постнова сообщила, что 12-летний мальчик из Петербурга, отдыхавший в «Артеке», скончался в Ялтинской городской больнице от пневмонии. Возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба Минпросвещения РФ сообщила, что ведомство создало комиссию по расследованию произошедшего. По предварительным данным, мальчик находился в «Артеке» с 23 сентября. После жалобы на плохое самочувствие 11 октября его госпитализировали в детское отделение Ялтинской городской больницы. Ему оказали медпомощь, но в тот же день ребенок умер.

Отмечается, что комиссию по расследованию смерти ребенка возглавила вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева. Власти города помогают семье погибшего ребенка, его родители уже прибыли в Крым.