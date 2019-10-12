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16:19   12 Октября 2019
Россия

Родственница убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни

Родственница убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни

Тетя убитой девятилетней девочки в Саратове Ирина Кулясова выступила против отмены моратория на смертную казнь в России. Об этом она заявила в субботу, 12 октября, в комментарии для RT. 

По мнению родственницы убитой девочки, наказанием для преступника должно стать пожизненное заключение. 

«Про смертную казнь, чтобы этот случай стал прецедентом, наверное, я бы не хотела. Как сейчас многие пишут «смерть — за смерть ребёнка», мы бы этого не хотели», — сказала она. 

Депутаты Госдумы от Саратовской области ранее предложили вернуть высшую меру наказания - смертную казнь, запустив по этому вопросу голосование в Сети. Инициативу поддержал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. 

Девочка девяти лет пропала в Саратове 9 октября. После пропажи ребенка в этот же день к поискам приступили МВД вместе с волонтерами отряда «Лиза Алерт». Через два дня ребенка нашли мертвым. 

Полиция быстро вычислила предполагаемого убийцу. Это был 35-летний мужчина, судимый ранее за изнасилование. По словам задержанного, он поселился в заброшенном гараже. Житель Саратова убил девочку, потому что испугался, что она расскажет об этом взрослым. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #саратов #общество #убийство ребенка

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