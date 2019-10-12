Четыре человека стали жертвами стрельбы в Нью-Йорке

Четыре человека были убиты, еще трое получили серьезные ранения в результате стрельбы на Утика-Авеню в нью-йоркском Бруклине рано утром в субботу, 12 октября. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местные власти. Перестрелка произошла после закрытия клуба Triple A Aces, рассказал источник издания.

Четверо жертв стрельбы скончались на месте. Трое пострадавших, среди которых двое мужчин и женщина, были доставлены в больницу округа Кингс и медицинский центр Brookdale University Hospital.

Двух человек в настоящее время допрашивают на предмет причастности к происшествию.