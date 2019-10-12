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Два человека погибли от тайфуна в Японии

16:13   12 Октября 2019
Весь мир

Четыре человека стали жертвами стрельбы в Нью-Йорке

Четыре человека стали жертвами стрельбы в Нью-Йорке

Четыре человека были убиты, еще трое получили серьезные ранения в результате стрельбы на Утика-Авеню в нью-йоркском Бруклине рано утром в субботу, 12 октября. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на местные власти. Перестрелка произошла после закрытия клуба Triple A Aces, рассказал источник издания.

Четверо жертв стрельбы скончались на месте. Трое пострадавших, среди которых двое мужчин и женщина, были доставлены в больницу округа Кингс и медицинский центр Brookdale University Hospital.

Двух человек в настоящее время допрашивают на предмет причастности к происшествию.

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Автор: Алла Ларионова
#происшествия #нью-йорк #перестрелка

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