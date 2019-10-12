Боеготовность воинских частей на Украине усилена

Боеготовность воинских частей Украины усилена в течение выходных и праздничных дней по приказу начальника Генштаба Руслана Хомчака. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ в субботу, 12 октября.

Ранее первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что на праздники Покрова и День защитника Украины правоохранители перейдут на усиленный режим работы, будет задействована авиация.

По данным генштаба, в стране усилят охрану военных объектов, «дежурные смены и резервные подразделения будут нести службу в усиленном режиме». Генштаб также предостерег граждан от «провокационных действий рядом с военными объектами».

Ранее День защитника Отечества отмечался на Украине 23 февраля. В 2014 году экс-лидер Петр Порошенко учредил новый праздник — День защитника Украины. Его празднуют 14 октября.