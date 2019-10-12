Пушков упрекнул Трампа в Twitter

Сенатор Алексей Пушков ответил главе Белого дома Дональду Трампу на его высказывание о «худшем решении в американской истории» в Twitter. Об этом стало известно в субботу, 12 октября.

Ранее президент США заявил, что «худшим решением в истории страны» была отправка войск на Ближний Восток, ведь она обошлась стране в восемь триллионов долларов и тысячи погибших и раненых американских солдат. Позже он заявил о постепенном выводе войск и об уходе американских военных из Сирии.

Пушков подчеркнул, что мир хотел бы увидеть последствия такого высказывания.

«Вместо этого, США отправляют 3000 солдат в Саудовскую Аравию, вместе с истребителями и тд. Похоже, что «худшее в истории решение» может повториться при президенте, который сам против него выступает», — написал Пушков в Twitter.

Ранее представитель пресс-службы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что министр обороны США Марк Эспер намерен отправить в Саудовскую Аравию три тысячи солдат, истребители, экспедиционное авиакрыло и противотанковый комплекс THAAD.