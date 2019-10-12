Кремль не обсуждает вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность возвращения смертной казни в Кремле не обсуждается. Об этом пишет ТАСС в субботу, 12 сентября.

«Этот вопрос не обсуждается», — подчеркнул представитель Кремля.

Дискуссия о возвращении смертной казни в России возобновилась после резонансного убийства девятилетней школьницы в Саратове, чье тело нашли в ночь на 11 октября.

На странице Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос о возможности возвращения высшей меры наказания, в нем поучаствовали уже порядка 100 тысяч человек. Советник главы нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова заявила, что историю искусственно раскрутили СМИ, никаких установок на проведение опроса в Госдуме не давали.

Девятилетняя девочка пропала 9 октября: ушла в школу и не вернулась. В тот же день МВД и волонтеры приступили к поискам. В ночь на 11 октября школьницу нашли мертвой. Предполагаемыс убийцей оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Его заключили под стражу.

«Политика сегодня» разобралась, почему в России не готовы вернуть смертную казнь даже для убийц детей.