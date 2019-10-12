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15:24   12 Октября 2019
Россия

Кремль не обсуждает вопрос возвращения смертной казни

Кремль не обсуждает вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможность возвращения смертной казни в Кремле не обсуждается.  Об этом пишет ТАСС в субботу, 12 сентября.

«Этот вопрос не обсуждается», — подчеркнул представитель Кремля.

Дискуссия о возвращении смертной казни в России возобновилась после резонансного убийства девятилетней школьницы в Саратове, чье тело нашли в ночь на 11 октября.

На странице Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос о возможности возвращения высшей меры наказания, в нем поучаствовали уже порядка 100 тысяч человек. Советник главы нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова заявила, что историю искусственно раскрутили СМИ, никаких установок на проведение опроса в Госдуме не давали.

Кремль не обсуждает вопрос возвращения смертной казни

Девятилетняя девочка пропала 9 октября: ушла в школу и не вернулась. В тот же день МВД и волонтеры приступили к поискам. В ночь на 11 октября школьницу нашли мертвой. Предполагаемыс убийцей оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Его заключили под стражу.

«Политика сегодня» разобралась, почему в России не готовы вернуть смертную казнь даже для убийц детей.

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Автор: Арсений Аскольский
#песков #смертная казнь

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