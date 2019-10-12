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15:32   12 Октября 2019
Россия

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове не увозили из города

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове не увозили из города

Подозреваемый в убийстве девятилетней жительницы Саратова содержится в отдельной камере в том же Саратове. Об этом в субботу, 12 октября, сообщает источник издания «Nation news».

Ранее в Сети появились сообщения о том, что мужчину якобы перевезли в изолятор Энгельса из-за бурной реакции жителей Саратова, которые захотели совершить над ним самосуд. Также появилась информация, что подозреваемого держат в отдельной камере, чтобы его не тронули другие заключенные. 

По словам источника СМИ, сообщения не имеют под собой никаких оснований. Отмечается, что в изоляторе временного содержания Энгельса подозреваемого нет: ведь мужчина должен участвовать в следственных действиях, а если бы он находился в другом городе, то пришлось бы тратить много времени на дорогу, что могло бы замедлить следствие. При собеседник издания заявил, что мужчина действительно содержится в отдельной камере. 

Позднее стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте задержанного. Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #убийство #ск рф #саратов #общество

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