Опасная бомба времен ВОВ найдена в немецком Геттингене

Власти Геттингена предупредили более 13 тысяч жителей об угрозе взрыва в связи с обнаружением в городе бомбы времен Второй мировой войны. Городская администрация призвала горожан покинуть свои дома. Об этом стало известно в субботу, 12 октября.

Отмечается, что из-за операции по обезвреживанию снаряда пришлось ограничить движение поездов. В связи с тем, что власти закрыли Железнодорожный вокзал Геттингена, составы проходят мимо города без остановки. Самолетам и другим летательным аппаратам также запрещено летать над районом, где была обнаружена бомба.

Бомбу нашли на прошлой неделе в ходе строительных работ. Обезвредить бомбу поручено сотрудникам Германской службы по ликвидации взрывоопасных предметов, но после того, как будет завершена эвакуация.

Город Геттинген — пятый по величине город Нижней Саксонии. Население города небольшое — приблизительно 120 тысяч человек.