Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пушков упрекнул Трампа в Twitter

Пушков упрекнул Трампа в Twitter

Навальный прикинулся бомжом в соцсетях, чтобы собрать донаты

Навальный прикинулся бомжом в соцсетях, чтобы собрать донаты
Боеготовность воинских частей на Украине усилена

Боеготовность воинских частей на Украине усилена

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать
Опасная бомба времен ВОВ найдена в немецком Геттингене

Опасная бомба времен ВОВ найдена в немецком Геттингене

 Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна
Пушков упрекнул Трампа в Twitter

Пушков упрекнул Трампа в Twitter

Навальный прикинулся бомжом в соцсетях, чтобы собрать донаты

Навальный прикинулся бомжом в соцсетях, чтобы собрать донаты
Боеготовность воинских частей на Украине усилена

Боеготовность воинских частей на Украине усилена

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать
Опасная бомба времен ВОВ найдена в немецком Геттингене

Опасная бомба времен ВОВ найдена в немецком Геттингене

 Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна
15:33   12 Октября 2019
Россия

Навальный прикинулся бомжом в соцсетях, чтобы собрать донаты

Навальный прикинулся бомжом в соцсетях, чтобы собрать донаты

Алексей Навальный накануне рассказал своим подписчикам, что Росгвардия и прокуратура якобы потребовали отнять его единственную квартиру в Марьино. Об этом сообщают «Народные новости».

Блогер заявил, что это в очередной раз свидетельствует о беспринципности власти, которая якобы хочет лишить человека частной собственности и единственного жилья в попытках отомстить за протестную активность. Многие из тех, кто сделал репост записи остались возмущены «бесчеловечностью» властей, не вникая в детали.

Однако вскоре стало ясно, что «отнять» квартиру никто и не требовал – это единственная квартира Навального по документам, а единственного жилья по закону человека лишать не могут, тем более, там прописан его несовершеннолетний сын. Речь в ходатайстве прокуратуры шла лишь об обеспечительном аресте жилой площади – процедуре, которую иногда применяют к должникам, так как Навальный пока не выплатил наложенные судом штрафы в размере пяти миллионов рублей за организацию летних несогласованных акций в Москве. В данном случае недвижимость продолжает принадлежать собственнику, люди могут проживать там как обычно, но налагается временный запрет на коммерческие сделки.

Навальный прикинулся бомжом в соцсетях, чтобы собрать донаты

Черемушкинский суд Москвы отказался арестовывать квартиры Навального и других организаторов московских митингов, сочтя такой шаг неправомерным. Об этом ранее сообщала пресс-служба суда. Кроме того, данное решение вынесли еще 9 сентября этого года, однако сам хозяин собственности якобы «узнал» об этом только сейчас, когда прошел целый месяц.

Навальный в очередной раз пошел на ложь, чтобы добиться постоянно ускользающего внимания публики и всеобщего сочувствия, подтвержденного материально. Такие жалостливые посты неплохо стимулируют людей на новые пожертвования. Вероятно, что теперь он насобирает деньги на оплату штрафов, а может даже на очередной отпуск Европе останется.

Сотрудникам прокуратуры следовало бы теперь подать блогеру иск о клевете, так как блогер прямо заявил, что ведомство намеревалось пойти на прямое нарушение закона с использованием служебного положения. Пока официальной реакции не последовало.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#прокуратура #навальный #квартира #митинги #донаты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...