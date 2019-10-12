Навальный прикинулся бомжом в соцсетях, чтобы собрать донаты

Алексей Навальный накануне рассказал своим подписчикам, что Росгвардия и прокуратура якобы потребовали отнять его единственную квартиру в Марьино. Об этом сообщают «Народные новости».

Блогер заявил, что это в очередной раз свидетельствует о беспринципности власти, которая якобы хочет лишить человека частной собственности и единственного жилья в попытках отомстить за протестную активность. Многие из тех, кто сделал репост записи остались возмущены «бесчеловечностью» властей, не вникая в детали.

Однако вскоре стало ясно, что «отнять» квартиру никто и не требовал – это единственная квартира Навального по документам, а единственного жилья по закону человека лишать не могут, тем более, там прописан его несовершеннолетний сын. Речь в ходатайстве прокуратуры шла лишь об обеспечительном аресте жилой площади – процедуре, которую иногда применяют к должникам, так как Навальный пока не выплатил наложенные судом штрафы в размере пяти миллионов рублей за организацию летних несогласованных акций в Москве. В данном случае недвижимость продолжает принадлежать собственнику, люди могут проживать там как обычно, но налагается временный запрет на коммерческие сделки.

Черемушкинский суд Москвы отказался арестовывать квартиры Навального и других организаторов московских митингов, сочтя такой шаг неправомерным. Об этом ранее сообщала пресс-служба суда. Кроме того, данное решение вынесли еще 9 сентября этого года, однако сам хозяин собственности якобы «узнал» об этом только сейчас, когда прошел целый месяц.

Навальный в очередной раз пошел на ложь, чтобы добиться постоянно ускользающего внимания публики и всеобщего сочувствия, подтвержденного материально. Такие жалостливые посты неплохо стимулируют людей на новые пожертвования. Вероятно, что теперь он насобирает деньги на оплату штрафов, а может даже на очередной отпуск Европе останется.

Сотрудникам прокуратуры следовало бы теперь подать блогеру иск о клевете, так как блогер прямо заявил, что ведомство намеревалось пойти на прямое нарушение закона с использованием служебного положения. Пока официальной реакции не последовало.