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14:38   12 Октября 2019
Россия

Преподаватель керченского колледжа умерла спустя год после трагедии

Преподаватель керченского колледжа умерла спустя год после трагедии

Количество жертв трагедии во время взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже выросло до 21. Преподаватель учебного учреждения Ольга Грищенко скончалась после длительного лечения. Об этом 12 октября сообщает ТАСС, ссылаясь на и. о. директора колледжа Дениса Колесника. 

По словам Колесника, женщина умерла от полученных травм.

«Она долго лечилась, много операций перенесла и в итоге не выдержала», — сказал Колесник. 

Он также рассказал, что несколько преподавателей, которые прошли курс лечения и вернулись к работе, иногда просят больничный в связи с последствиями от полученных травм. 

«У нас сотрудники такие есть — все нормально, а потом на больничный уходят — осколок начал двигаться», — добавил он.

В октябре прошлого года в Керченском политехническом колледже студент открыл стрельбу, устроил взрыв, а затем покончил с собой. В результате ЧП были госпитализированы примерно 50 человек. В этом году 17 октября в учреждениях Керчи пройдет минута молчания в память о погибших. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #стрельба #общество #керчь #минута молчания

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