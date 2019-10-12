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14:17   12 Октября 2019
Россия

Автомобиль столкнулся с верблюдом в Саратовской области

Автомобиль столкнулся с верблюдом в Саратовской области

Автомобиль врезался в верблюда в Саратовской области. В результате аварии пострадали два человека. Судьба животного неизвестна. Об этом сообщает пресс-служба областного главка ГИБДД в субботу, 12 октября.

Инцидент произошел накануне, на 19-м километре автодороги Ивантеевка — Клевенка. По данным пресс-службы, погонщик верблюдов вел животных по проезжей вне специально отведенного места в темное время суток. Водитель ВАЗ-21101 наехал на верблюда.

«В результате ДТП 40-летний водитель и 47-летняя пассажирка с травмами доставлены в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Судьбу верблюда в ведомстве не сообщают. ГИБДД проводит проверку по факту случившегося.

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Автор: Саида Габиева
#дтп #верблюд

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