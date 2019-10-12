Путин заявил, что Россия и ОАЭ регулярно «сверяют часы»

«Объединенные Арабские Эмираты вносят очень серьезный вклад в разрешение кризисов в регионе, играют стабилизирующую роль, без всякого преувеличения», — добавил Путин.

Российская сторона находится в постоянном контакте с руководством ОАЭ, государства «сверяют часы» по различным направлениям с большой пользой и для стран и региона в целом. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.По словам президента России, в отношениях двух стран даже сложилась определенная традиция по «сверке часов», которая является очень полезной.