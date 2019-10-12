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14:16   12 Октября 2019
Россия

Шеф-повар Ивлев не согласен со словами Жириновского о дефиците ресторанов русской кухни

Шеф-повар Ивлев не согласен со словами Жириновского о дефиците ресторанов русской кухни

Шеф-повар и ведущий телепрограммы «На ножах» Константин Ивлев не согласен с мнением депутата Госдумы Владимира Жириновского, заявившего, что сейчас в России — дефицит заведений с русской кухней. Об этом Ивлев рассказал «Политике Сегодня».

«На улицах наших городов сплошная "чайхана". Где русские самовары, баранки, пельмени, супы, блины?» — вопрошает парламентарий в авторском Telegram-канале.

Дело в том, что такого понятия как «рестораны с русской кухней» попросту никогда не существовало в кулинарном мире, ответил Ивлев. Потому как наша кулинарная культура включает в себя множество традиций из других кухонь.

«Нет, не соглашусь. По причине того, что, во-первых, такого понятия как рестораны с русской кухней нет. Потому что в понятие русской кухни входит: общепит, постсоветское пространство, какие-то детали из [традиционной] русской кухни», — объяснил Ивлев.

Шеф Ивлев не согласен со словами Жириновского о дефиците ресторанов с русской кухней

Шеф-повар добавил, что самая популярная у россиян кухня не восточная, а средиземноморская, в частности, итальянская. Это связано, в первую очередь, с низкими ценами на блюда, а также со схожими кулинарными традициями.

«Много параллелей с итальянской кухней. Мы ее любим за небольшие деньги, скажем, 300-400 рублей, мы получаем лохань макарон с жирными сливками и жареным беконом в виде пасты карбонара или кусок хлеба с сыром и помидорами в виде пиццы. Это еда, которая близка нам с точки зрения вкуса. Болоньезе — это макароны по-флотски, карпаччо — это строганина, а минестроне — щи», — отметил шеф-повар.

Вторыми по популярности среди россиян считаются японские рестораны, поэтому, количество заведений с восточной кухней примерно одинаковое с русской.

«Другое дело, что палаток с чебуреками, беляшами, самсой — их намного больше, нежели палаток с пирожками», — считает собеседник агентства.

Ивлев отметил, что люди выбирают такую еду чаще всего из-за низкой цены, однако блюда в «палатках» крайне вредные. Беляши и чебуреки, приготовленные в раскаленном масле, продавцы разогревают в микроволновке, а жареное тесто, как известно, тяжело усваивается нашим организмом.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #жириновский #общество #еда #кулинария #ивлев

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