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13:44   12 Октября 2019
Россия

Путин осудил акции, подобные атаке на саудовские НПЗ

Путин осудил акции, подобные атаке на саудовские НПЗ

Россия осуждает акции, подобные атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии,  кто бы за ними не стоял. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в преддверии визита в королевство.

«Хочу повторить — кто бы ни стоял за этим инцидентом, мы осуждаем акции подобного рода», — подчеркнул глава государства.

Напомним, 14 сентября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии, которыми владела государственная компания Saudi Aramco. Из-за нападения дронов добыча нефти сократилась более, чем вдвое.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы. США, в свою очередь, обвинили в атаке Иран. Арабская коалиция также считает, что к акции причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #саудовская аравия #нпз

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