Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин заявил, что Россия и ОАЭ регулярно «сверяют часы»

Путин заявил, что Россия и ОАЭ регулярно «сверяют часы»

 Автомобиль столкнулся с верблюдом в Саратовской области

Автомобиль столкнулся с верблюдом в Саратовской области

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

 Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал Европу

Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал Европу

Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

 Сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна

Сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
Путин заявил, что Россия и ОАЭ регулярно «сверяют часы»

Путин заявил, что Россия и ОАЭ регулярно «сверяют часы»

 Автомобиль столкнулся с верблюдом в Саратовской области

Автомобиль столкнулся с верблюдом в Саратовской области

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

 Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал Европу

Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал Европу

Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

 Сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна

Сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
13:50   12 Октября 2019
Россия

Путин заявил, что РФ обеспокоена приближением НАТО к своим границам

Путин заявил, что РФ обеспокоена приближением НАТО к своим границам

Приближение НАТО к российским границам «не вызывает радости». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, фрагмент которого на арабском языке появился в субботу, 12 октября, на российском телевидении.

«Это военный блок и, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашей границе, никакой радости это у нас не вызывает», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, беспокоит ли российскую сторону продвижение сил Североатлантического альянса на восток.

Также глава государства подчеркнул, что Россия чувствует эту угрозу постоянно, несмотря на все заверения в ее отсутствии со стороны военно-политического блока.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#путин #нато

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...