Путин заявил, что РФ обеспокоена приближением НАТО к своим границам

Приближение НАТО к российским границам «не вызывает радости». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалам RT, Al Arabiya и Sky News Arabia, фрагмент которого на арабском языке появился в субботу, 12 октября, на российском телевидении.

«Это военный блок и, конечно, когда инфраструктура военного блока приближается к нашей границе, никакой радости это у нас не вызывает», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов о том, беспокоит ли российскую сторону продвижение сил Североатлантического альянса на восток.

Также глава государства подчеркнул, что Россия чувствует эту угрозу постоянно, несмотря на все заверения в ее отсутствии со стороны военно-политического блока.