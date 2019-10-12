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13:44   12 Октября 2019
Россия

РФ сделает все возможное для урегулирования ситуации вокруг Ирана, сказал Путин

РФ сделает все возможное для урегулирования ситуации вокруг Ирана, сказал Путин

РФ сделает все возможное для урегулирования напряженности вокруг Ирана, при том, что у нее хорошие отношения как с Тегераном, так и с арабским миром. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью арабским изданиям RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

«Что касается России, то мы будем прилагать максимум усилий для создания необходимых условий для позитивной динамики. Я считаю, что у России хорошие отношения с Ираном, и также хорошие отношения с нашими арабскими друзьями», — сказал глава российского государства. 

Глава государства также призвал учитывать национальные интересы Ирана и вести с ним диалог. По его словам, к интересам Ирана — крупной державы, существующей тысячу лет, следует относиться с большим уважением. Президент РФ подчеркнул, что без диалога нельзя решить ни одной проблемы. Он также добавил, что только сами эти государства (Иран и Саудовская Аравия) могут разрешить существующий между ними конфликт.

Напомним, в ночь на 14 сентября беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода государственной комании  Saudi Aramco. Эр-Рияд обвинил в атаке Тегеран. Иран отрицает все обвинения.

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #иран #политика #общество #тегеран

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