РФ сделает все возможное для урегулирования напряженности вокруг Ирана, при том, что у нее хорошие отношения как с Тегераном, так и с арабским миром. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью арабским изданиям RT Arabic, Sky News и Al Arabiya.

«Что касается России, то мы будем прилагать максимум усилий для создания необходимых условий для позитивной динамики. Я считаю, что у России хорошие отношения с Ираном, и также хорошие отношения с нашими арабскими друзьями», — сказал глава российского государства.

Глава государства также призвал учитывать национальные интересы Ирана и вести с ним диалог. По его словам, к интересам Ирана — крупной державы, существующей тысячу лет, следует относиться с большим уважением. Президент РФ подчеркнул, что без диалога нельзя решить ни одной проблемы. Он также добавил, что только сами эти государства (Иран и Саудовская Аравия) могут разрешить существующий между ними конфликт.

Напомним, в ночь на 14 сентября беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода государственной комании Saudi Aramco. Эр-Рияд обвинил в атаке Тегеран. Иран отрицает все обвинения.