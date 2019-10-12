Российский президент Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News и Al Arabiya заявил, что Россия создаст ударные комплексы, которые смогут преодолеть любую систему противоракетной обороны.

Он отметил, что системы ПРО уже сейчас работают против баллистических ракет, летающих по баллистической траектории.

«Мы, кроме того, что их усовершенствовали многократно, еще и создали другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет» — сказал российский лидер.

Путин впервые сообщил о разработанном в России стратегическом вооружении весной 2018 года. В послании Федеральному собранию он рассказал о гиперзвуковых комплексах «Кинжал», «Авангард» и «Буревестник», боевом лазере «Пересвет», подводном беспилотнике «Посейдон», а также межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».