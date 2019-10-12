Путин заявил о дружбе с Саудовской Аравией

Российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну и будет развивать отношения с ключевым игроком мирового энергетического рынка. Об этом он рассказал в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic в пятницу, 12 октября.

«У меня сложились очень добрые отношения и с королем, и с наследным принцем», — рассказал Путин в преддверии своего визита в Саудовскую Аравию.

Глава государства подчеркнул, что Москва и Эр- Рияд развивают отношения практически по всем направлениям. Путин добавил, что Саудовская Аравия влияет на весь мировой энергетический рынок «в силу своих возможностей и масштаба деятельности в сфере энергетики».

Взаимодействие с королевством очень важно для России и страна продолжит развивать его дальше, отметил президент.