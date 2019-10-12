Путин обсудил с премьером Армении заседание Совета глав государств СНГ

Российский лидер Владимир Путин обсудил с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по телефону вопросы в развитие тем заседания Совета глав государств СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в субботу, 12 октября.

В пятницу, 11 октября, в Ашхабаде прошел саммит СНГ. Лидеры государств содружества по итогам мероприятия подписали семь совместных документов. Кроме того, были продлены на три года полномочия главы исполкома СНГ Сергея Лебедева.

Следующее заседание Совета глав государств СНГ пройдет в Ташкенте 16 октября 2020 года, председательствовать в содружестве в 2020 году будет Узбекистан.