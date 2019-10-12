Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

Власти Японии объявили эвакуацию и рекомендовали эвакуироваться девяти миллионам человек. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщил телеканал NHK.

По информации СМИ, на японский архипелаг с юго-востока движется тайфун «Хагибис». По словам метеорологов, его сила и возможный ущерб сравнимы с тайфуном «Ида», из-за которого погибли 1269 человек. Сейчас скорость ветра в Токио достигает до 45 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы перевернуть грузовик.

Жители Японии находится под угрозой для жизни и здоровья. Власти страны объявили к вечеру субботы эвакуацию для 1,12 миллиона человек. Еще почти восемь миллионов человек получили рекомендацию эвакуироваться. По информации ТАСС, рекомендация была распространена в районе, где расположен корпункт РИА Новости.

Отмечается, что в нескольких городах, в том числе Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт в Токио Ханэда полностью приостановит в субботу работу в связи с тайфуном «Хагибис».