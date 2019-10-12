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Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

 Сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна

Сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна
13:26   12 Октября 2019
Весь мир

Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

Девяти миллионам жителей Японии грозит смертельная опасность из-за тайфуна

Власти Японии объявили эвакуацию и рекомендовали эвакуироваться девяти миллионам человек. Об этом в пятницу, 12 октября, сообщил телеканал NHK. 

По информации СМИ, на японский архипелаг с юго-востока движется тайфун «Хагибис». По словам метеорологов, его сила и возможный ущерб сравнимы с тайфуном «Ида», из-за которого погибли 1269 человек. Сейчас скорость ветра в Токио достигает до 45 метров в секунду. Этого достаточно, чтобы перевернуть грузовик. 

Жители Японии находится под угрозой для жизни и здоровья. Власти страны объявили к вечеру субботы эвакуацию для 1,12 миллиона человек. Еще почти восемь миллионов человек получили рекомендацию эвакуироваться. По информации ТАСС, рекомендация была распространена в районе, где расположен корпункт РИА Новости. 

Отмечается, что в нескольких городах, в том числе Токио, был объявлен наивысший уровень опасности из-за ливней. 

Ранее сообщалось, что международный аэропорт в Токио Ханэда полностью приостановит в субботу работу в связи с тайфуном «Хагибис». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#япония #общество

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