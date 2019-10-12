Путин заявил, что Сирию должны покинуть вооруженные силы других государств

Президент РФ Владимир Путин призвал освободить сирийскую территорию от незаконного иностранного военного присутствия.

«Тот, кто находится на территории другого государства незаконно, в данном случае на территории Сирии, должен покинуть этот регион, и это касается всех государств», — заметил российский лидер.

Если будущее легитимное руководство Сирии заявит, что оно больше не нуждается в нахождении российских ВС в этой стране, то это будет касаться и РФ, отметил Путин.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 9 октября объявил о старте операции «Источник мира» на севере Сирии против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Турецкие силы с воздуха атаковали город Рас эль-Айн и другие приграничные сирийские города. Вскоре стало известно о начале наземной части военной операции. Международное сообщество осудило операцию турков, а сирийское государственное агентство САНА сочло эти действия агрессией.