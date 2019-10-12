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13:03   12 Октября 2019
Россия

Захарова заявила, что Латвия платит НАТО за оккупацию

Захарова заявила, что Латвия платит НАТО за оккупацию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление внешнеполитического ведомства Латвии о неприемлемости салюта в Москве, который посвящен освобождению Риги от немецкой оккупации.

Ранее МИД Латвии назвал праздничный салют 13 октября в Москве в честь 75-летия со дня освобождения Риги советской армией от оккупации Германии неприемлемым.

Захарова в беседе с РБК заявила, что Латвия потеряла «экономический, военный, гуманитарный суверенитет» из-за размещения сил НАТО и США в стране.

«Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов», — подчеркнула дипломат.

Латвия тратит 2% ВВП на размещение сил НАТО в стране. Захарова назвала это «платой за оккупацию» с учетом того, что «Рига не решает ровным счетом ничего в НАТО».

Ригу освободили от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. В освобождении Прибалтики участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота.

В Москве с 10 апреля на Поклонной горе дают праздничные салюты в ознаменование памятных дат освобождения советских и европейских городов от немецко-фашистских захватчиков.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#захарова #латвия #оккупация

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