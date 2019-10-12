Сирийская оппозиция при поддержке Турции захватила центр Рас эль-Айна

Министерство обороны Турции заявило, что бойцы турецкой армии совместно с оппозиционной «Сирийской национальной армией», ведущей наступление на севере Сирии, взяли под контроль город Рас эль-Айн. Об этом стало известно в субботу, 12 октября.

«В результате успешных боевых действий, проводимых в рамках операции «Источник мира» к востоку от Евфрата, были взяты под контроль жилые кварталы города Рас эль-Айн», — говорится в сообщении.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о старте операции «Источник мира» на севере Сирии, которая предполагает зачистку территории от представителей Рабочей Партии Курдистана (запрещена в Турции) и боевиков запрещенного в РФ «Исламского государства».