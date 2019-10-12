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12:21   12 Октября 2019
Весь мир

Двое россиян находились на борту разбившегося в ДРК Ан-72

Двое россиян находились на борту разбившегося в ДРК Ан-72

Двое российских граждан находились на борту разбившегося в ДР Конго самолета Ан-72. Поисково-спасательные работы в настоящее время продолжаются. Об этом сообщает посольство РФ в Facebook.

По данным дипломатического ведомства, среди пассажиров были 61-летний Владимир Садовничий и 64-летний Виталий Шумков. На месте крушения самолета работают спасатели.

Связь с самолетом Ан-72 пропала 10 октября, через час после того, как он вылетел из аэропорта Гомы. Обломки воздушного судно обнаружили позднее на востоке страны. На борту должно было находиться четыре пассажира и четыре члена экипажа.

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Автор: Алла Ларионова
#россияне #ан-72 #дрк

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