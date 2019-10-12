Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление МИД Латвии против праздничного салюта в Москве в честь освобождения Риги советской армией от немецкой оккупации. Сенатор заметил, что празднование — личное дело России.

«Они у себя могут объявить это хоть днём траура по ушедшему Третьему Рейху», — написал Пушков в Twitter.

Пушков подчеркнул, что Латвию освобождали советские войска, а «не латышский легион СС». Москва будет праздновать свои победы так, как считаем нужным, добавил он.

Ранее МИД Латвии назвал праздничный салют в Москве в честь 75-летния со дня освобождения Риги советской армией от оккупации Германии неприемлемым.

Ригу освободили от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. В освобождении Прибалтики участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота.