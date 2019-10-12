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12:33   12 Октября 2019
Россия

Пушков назвал празднование освобождения Риги от оккупации Германии личным делом РФ

Пушков назвал празднование освобождения Риги от оккупации Германии личным делом РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление МИД Латвии против праздничного салюта в Москве в честь освобождения Риги советской армией от немецкой оккупации. Сенатор заметил, что празднование — личное дело России.

«Они у себя могут объявить это хоть днём траура по ушедшему Третьему Рейху», — написал Пушков в Twitter.

Пушков подчеркнул, что Латвию освобождали советские войска, а «не латышский легион СС». Москва будет праздновать свои победы так, как считаем нужным, добавил он.

Ранее МИД Латвии назвал праздничный салют в Москве в честь 75-летния со дня освобождения Риги советской армией от оккупации Германии неприемлемым.

Ригу освободили от немецких захватчиков вечером 13 октября 1944 года. В освобождении Прибалтики участвовало несколько фронтов, в том числе три Прибалтийских, часть сил третьего Белорусского фронта и частично Ленинградского фронта, а также часть Балтийского флота.

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Автор: Арсений Аскольский
#пушков #освобождение #рига

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