Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

Бывший президент Украины Петр Порошенко использует любую возможность, чтобы вернуть себе власть на Украине. Об этом заявил политолог и публицист Андрей Ваджра.

Как отмечает эксперт, для экс-главы украинского государства неважно против чего протестовать. Политолог считает это «украинской традицией».

«Несмотря на то, что эти протесты были направлены против нового режима, Порошенко будет использовать любую возможность и повод, будет цепляться за все, что угодно, если это будет давать ему какие-либо политические дивиденды и позволит стать во главе чего-то. Представители предыдущего режима сейчас коллективно спят и видят, как вернуться", - заявил Варджа ФАН.

Спикер добавил, что представителей утратившей власть политической элиты на Украине наблюдается «отрыв от реальности». По его словам, Порошенко в этом плане исключением не является.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский отметил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим лидером страны. По мнению Зеленского, Порошенко хочет возглавить новый Майдан. Новый глава Украины пояснил, что Порошенко «забывает, что он уже не президент».