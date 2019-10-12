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12:37   12 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

Бывший президент Украины Петр Порошенко использует любую возможность, чтобы вернуть себе власть на Украине. Об этом заявил политолог и публицист Андрей Ваджра.

Как отмечает эксперт, для экс-главы украинского государства неважно против чего протестовать. Политолог считает это «украинской традицией».

«Несмотря на то, что эти протесты были направлены против нового режима, Порошенко будет использовать любую возможность и повод, будет цепляться за все, что угодно, если это будет давать ему какие-либо политические дивиденды и позволит стать во главе чего-то. Представители предыдущего режима сейчас коллективно спят и видят, как вернуться", - заявил Варджа ФАН.

Спикер добавил, что представителей утратившей власть политической элиты на Украине наблюдается «отрыв от реальности». По его словам, Порошенко в этом плане исключением не является.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский отметил, что европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с бывшим лидером страны. По мнению Зеленского, Порошенко хочет возглавить новый Майдан. Новый глава Украины пояснил, что Порошенко «забывает, что он уже не президент».

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Автор: Алла Ларионова
#порошенко #украина #зеленский

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