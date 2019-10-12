Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пушков назвал празднование освобождения Риги от оккупации Германии личным делом РФ

Пушков назвал празднование освобождения Риги от оккупации Германии личным делом РФ

 КамАЗ в Пензенской области сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП

КамАЗ в Пензенской области сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП
Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

 Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал Европу

Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал Европу

Двое россиян находились на борту разбившегося в ДРК Ан-72

Двое россиян находились на борту разбившегося в ДРК Ан-72

 Актер Роберт Форстер умер в день премьеры своего последнего фильма

Актер Роберт Форстер умер в день премьеры своего последнего фильма

Пушков назвал празднование освобождения Риги от оккупации Германии личным делом РФ

Пушков назвал празднование освобождения Риги от оккупации Германии личным делом РФ

 КамАЗ в Пензенской области сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП

КамАЗ в Пензенской области сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП
Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

Политолог уверен, что Порошенко неважно против чего потестовать

 Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал Европу

Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал Европу

Двое россиян находились на борту разбившегося в ДРК Ан-72

Двое россиян находились на борту разбившегося в ДРК Ан-72

 Актер Роберт Форстер умер в день премьеры своего последнего фильма

Актер Роберт Форстер умер в день премьеры своего последнего фильма

12:20   12 Октября 2019
Весь мир

Актер Роберт Форстер умер в день премьеры своего последнего фильма

Актер Роберт Форстер умер в день премьеры своего последнего фильма

Американский актер Роберт Форстер ушел из жизни на 79 году. Об этом в субботу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По информации СМИ, врачи поставили Форстеру диагноз «злокачественная опухоль мозга». В результате болезнь взяла верх, и он скончался. 

Актер умер в день премьеры своего последнего фильма . Он сыграл в кинокартине «Путь: Во все тяжкие. Фильм», которая является продолжением сериала и вышла 11 октября — в день, когда агент актера подтвердил информацию о его смерти. 

Форстер за всю жизнь сыграл десятки ролей. Так, он снимался в фильме «Малхолланд драйв» и в третьем сезоне сериала «Твин Пикс». Кроме этого, он сыграл в сериалах «Во все тяжкие» и «Последний настоящий мужчина». 

За роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» Форстера в 1998 году номинировали на «Оскар». 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#сша #общество #актер #голливуд #голливудская звезда

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...