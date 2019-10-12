Актер Роберт Форстер умер в день премьеры своего последнего фильма

Американский актер Роберт Форстер ушел из жизни на 79 году. Об этом в субботу сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По информации СМИ, врачи поставили Форстеру диагноз «злокачественная опухоль мозга». В результате болезнь взяла верх, и он скончался.

Актер умер в день премьеры своего последнего фильма . Он сыграл в кинокартине «Путь: Во все тяжкие. Фильм», которая является продолжением сериала и вышла 11 октября — в день, когда агент актера подтвердил информацию о его смерти.

Форстер за всю жизнь сыграл десятки ролей. Так, он снимался в фильме «Малхолланд драйв» и в третьем сезоне сериала «Твин Пикс». Кроме этого, он сыграл в сериалах «Во все тяжкие» и «Последний настоящий мужчина».

За роль Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» Форстера в 1998 году номинировали на «Оскар».