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11:51   12 Октября 2019
Политика

Додон подарил Путину обещанное вино собственного изготовления

Додон подарил Путину обещанное вино собственного изготовления

Президент Молдавии Игорь Додон выполнил обещание и подарил президенту РФ Владимиру Путину вино на день рождения. Об этом он заявил 12 октября, общаясь с корреспондентом ТАСС. 

Додон заверил, что сдержал свое слово — сам лично изготовил бочки с вином и доставил их Москву. Однако это оказалось нелегко.

«Дело в том, что президент Молдавии летает не специальным бортом, а обыкновенным рейсом и привезти их в Ашхабад было непросто. О чем я проинформировал президента России, когда поздравлял его в столице Туркмении», — сказал Додон.

Ранее в эфире телеканала N4 Додон сообщил, что планирует подарить на день рождения российскому лидеру бочонок вина собщественного приготовления. Молдавский лидер отметил, что вручит подарок Путину на саммите СНГ в Ашхабаде. По словам Додона, Путин неоднократно хвалил молдавское вино. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #молдавия #политика #общество #весь мир #вино #додон #день рождения путина

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