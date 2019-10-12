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12:02   12 Октября 2019
Россия

КамАЗ в Пензенской области сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП

КамАЗ в Пензенской области сбил на трассе четырех человек, оформлявших ДТП

Грузовой автомобиль на трассе в Пензенской области сбил четырех человек во время оформления другой аварии. Двое участников предыдущего ДТП погибли на месте, пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД в субботу, 12 сентября. Инцидент произошел накануне на 217-м километре трассы Тамбов-Пенза. Столкнулись Chevrolet Cruze и Opel Zafira, одного человека госпитализировали.

Для осмотра места ДТП прибыли полицейские, на обочине установили автомобиль ГИБДД с включенными проблесковыми маячками. Но спустя более часа произошла новая авария — водитель КамАЗ, следовавшего в попутном направлении, сбил четырех оформлявших аварию.

«38-летний мужчина и 36-летняя женщина от полученных травм скончались на месте, сотрудники ОМВД с телесными повреждениями доставлены в больницу», — сообщили в пресс-службе.

За рулем грузовика находился 57-летний мужчина. Заведено уголовное дело, обстоятельства случившегося выясняются.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#авария #дтп #камаз

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