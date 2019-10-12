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11:28   12 Октября 2019
Весь мир

Очевидцы засняли разрушительные последствия тайфуна «Хагибис» в Японии

Очевидцы засняли разрушительные последствия тайфуна «Хагибис» в Японии

Пользователи Сети публикуют кадры разрушительных последствий тайфуна «Хагибис», который бушует на южном побережье Японии. На видео попали перевернутые автомобили, разрушенные конструкции, упавшие столбы ЛЭП. Запись появилась в Twitter в субботу, 12 октября.

Жертвой стихии стал один человек. Пятеро получили травмы.

Ураган «Хагибис» пришел с юго-востока. Скорость ветра достигала 45 метров в секунду. Местами были зафиксированы порывы 65 метров в секунду.

Власти Японии объявили наивысший уровень опасности.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #тайфун

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