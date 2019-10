Очевидцы засняли разрушительные последствия тайфуна «Хагибис» в Японии

Пользователи Сети публикуют кадры разрушительных последствий тайфуна «Хагибис», который бушует на южном побережье Японии. На видео попали перевернутые автомобили, разрушенные конструкции, упавшие столбы ЛЭП. Запись появилась в Twitter в субботу, 12 октября.

Жертвой стихии стал один человек. Пятеро получили травмы.

I really so sad cause this happened???? please be safe and listen for any information, i so scared about this video #台風だけど出社させた企業#PrayForJapan #台風19 pic.twitter.com/TRhWoxGHey