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11:32   12 Октября 2019
Общество

Отказ от красного мяса может уберечь от рака, заявили в Роспотребнадзоре

Отказ от красного мяса может уберечь от рака, заявили в Роспотребнадзоре

Вероятность возникновения онкологических заболеваний снижается при отказе от красного мяса, потребления алкоголя и курения. Об этом 12 октября сказано на сайте Роспотребнадзора. 

«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой», — призывает ведомство. 

По информации Роспотребнадзора, примерно 30% случаев онкозаболеваний возникают из-за нездорового питания, отсутствия физической нагрузки, а также из-за употребления алкоголя и табака. 

О вреде чрезмерного потребления красного мяса и мясной продукции из красного мяса еще в 2015 году сообщило Международное агентство по изучению рака. Так, сотрудники агентства пришли к выводу, что этот продукт может стать риском развития колоректального рака. А если потреблять в день более 100 грамм мяса, то риск новообразований может повыситься до 17%. 

Роспотребнадзор предупреждает, что употребление колбас, нагеттсов, пиццы и других продуктов глубокой переработки может также негативно сказываться на развитии онкозаболеваний. При этом снизить риск заболевания можно употребляя в пищу овощи, фрукты и рыбий жир. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #роспотребнадзор #общество #рак #красное мясо

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