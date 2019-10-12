Вероятность возникновения онкологических заболеваний снижается при отказе от красного мяса, потребления алкоголя и курения. Об этом 12 октября сказано на сайте Роспотребнадзора.

«Для профилактики онкологических заболеваний следует отказаться от курения и алкоголя, снизить количество красного мяса в рационе или заменить его мясом птицы или рыбой», — призывает ведомство.

По информации Роспотребнадзора, примерно 30% случаев онкозаболеваний возникают из-за нездорового питания, отсутствия физической нагрузки, а также из-за употребления алкоголя и табака.

О вреде чрезмерного потребления красного мяса и мясной продукции из красного мяса еще в 2015 году сообщило Международное агентство по изучению рака. Так, сотрудники агентства пришли к выводу, что этот продукт может стать риском развития колоректального рака. А если потреблять в день более 100 грамм мяса, то риск новообразований может повыситься до 17%.

Роспотребнадзор предупреждает, что употребление колбас, нагеттсов, пиццы и других продуктов глубокой переработки может также негативно сказываться на развитии онкозаболеваний. При этом снизить риск заболевания можно употребляя в пищу овощи, фрукты и рыбий жир.