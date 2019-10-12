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11:10   12 Октября 2019
Россия

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в столице и области в субботу, 12 октября. Причина — сильный дождь. До вечера воскресенья режим продержится из-за ветра. Таковы данные прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — предупреждают синоптики.

Предупреждение в Москве и в области о дожде продлится с 09 часов 12 октября до 21 часа 12 октября, о ветре — с 11 часов 12 октября до 23 часов 13 октября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части территории России температура воздуха превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов. Он назвал происходящее «удивительной погодной аномалией».

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #дождь #погода

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