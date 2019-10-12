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11:10   12 Октября 2019
Россия

Вильфанд заявил, что температура воздуха по всей России превышает норму

Вильфанд заявил, что температура воздуха по всей России превышает норму

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части территории РФ температура воздуха превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов. Об этом 12 октября пишет РИА Новости. 

По словам Вильфанда, в России происходит удивительная погодная аномалия. 

«В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие пять-шесть дней. Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура — от 15 до 20 градусов», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что на вынос теплых воздушных с юга повлияло множество факторов. 

Вильфанд также рассказал, какая погода ожидается в Москве. Так, выходные будут достаточно теплыми — днем в субботу до 12–14 градусов, а воскресенье температура воздуха составит 15–17 градусов тепла. Представитель Гидрометцентра заявил, что первая половина недели в столице вновь порадует теплом, а затем следует ждать резкого похолодания. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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