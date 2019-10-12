Вильфанд заявил, что температура воздуха по всей России превышает норму

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на большей части территории РФ температура воздуха превышает климатическую норму на четыре-шесть градусов. Об этом 12 октября пишет РИА Новости.

По словам Вильфанда, в России происходит удивительная погодная аномалия.

«В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие пять-шесть дней. Особенно это сказывается на юге азиатской территории, где температура — от 15 до 20 градусов», — сказал он.

Эксперт также подчеркнул, что на вынос теплых воздушных с юга повлияло множество факторов.

Вильфанд также рассказал, какая погода ожидается в Москве. Так, выходные будут достаточно теплыми — днем в субботу до 12–14 градусов, а воскресенье температура воздуха составит 15–17 градусов тепла. Представитель Гидрометцентра заявил, что первая половина недели в столице вновь порадует теплом, а затем следует ждать резкого похолодания.