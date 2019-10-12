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10:54   12 Октября 2019
Россия

Россия поставила в Китай первый вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500

Россия поставила в Китай первый вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500

«Вертолеты России» поставили в Китай первый вертолет из партии Ми-171. Летательный аппарат оснащен двигателями ВК-2500. Холдинг планирует поставить Пекину еще 12 вертолетов данной модификации.

Об этом сообщил представитель пресс-службы «Вертолетов России» на выставке China Helicopter Exposition в субботу, 12 октября.

Вертолет Ми-171 — модификация вертолета Ми-8. Всего у китайской авиации насчитывается около 20 вертолетов семейства Ми-8/17. В начале текущего года управление гражданской авиации Китая выдало национальный сертификат на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03.

Также российская сторона планирует поставить в Китай первые два вертолета «Ансат» в начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Вертолеты России» и китайская компания Avicopter согласовали контракт на производство тяжелого вертолета AC332 AHL.

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Автор: Арсений Аскольский

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