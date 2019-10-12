Зеленский рассказал, чем Порошенко шокировал Европу

Лидеры европейских стран и западные СМИ пребывают в шоке от действий бывшего главы Украины Петра Порошенко. Об этом в субботу, 12 октября, сообщил нынешний президент страны Владимир Зеленский. Запись выступления опубликована на странице его офиса в Facebook.

Зеленский заявил, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, а также французская сторона и многие европейские СМИ пребывают в шоке от поведения Порошенко, потому что его риторика меняется вместе с его статусом.

«Однако, единственное, что он забывает, что он уже не президент – не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит», — сказал глава украинского государства.

Украинский лидер также подчеркнул, что Порошенко ошибочно полагает, что может стать лидером нового майдана. Зеленский также напомнил, что когда Порошенко находился у власти, он придерживался противоположной позиции по «формуле Штайнмайера».

После подписания «формулы Штайнмайера», которая предусматривает особый статус для самопровозглашенных республик Донбасса, на Украине начались протесты националистов, в которых принимал участие Порошенко. Экс-президент выступал против урегулирования ситуации таким способом, заявляя, что это даст повод снять санкции с РФ.