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10:39   12 Октября 2019
Россия

Вера Алентова вспомнила работу на съемках «Москва слезам не верит» с Юрием Васильевым

Вера Алентова вспомнила работу на съемках «Москва слезам не верит» с Юрием Васильевым

Советский и российский актер Юрий Васильев 12 октября мог бы отметить 80-летие. Его сердце остановилось 4 июня 1999 года. Он скончался в возрасте 59 лет.

Зрителям Васильев запомнился по роли Рудольфа (Родиона) Рачкова в фильме «Москва слезам не верит». Картина в 1981 году удостоилась «Оскара». В ней актер сыграл красавца-телеоператора, который бросил беременную возлюбленную, узнав о ее невысоком социальном статусе.

В реальной жизни Васильев был противоположностью экранного образа: с 18 лет и до смерти он прожил с одной женщиной — актрисой Нелли Корниенко. Супруги нередко играли роли возлюбленных в театре и кино. Кроме того, Васильев был образцовым отцом — дочь Катя считала его лучшим другом.

Вера Алентова вспомнила работу на съемках «Москва слезам не верит» с Юрием Васильевым

Его любили все: от многочисленных поклонников до коллег и соседей. Однако артист скрывал личные переживания и не показывал душу посторонним.

Коллега Васильева, сыгравшая «брошенную» Екатерину в «Москва слезам не верит», актриса Вера Алентова в беседе с Nation News подтвердила, что общение с Юрием действительно не выходило за рамки рабочих.

 «У меня нет с ним никаких воспоминаний, потому что это были достаточно трудные съемки, а дальше мы расставались. У нас не было никаких отношений, кроме съемок. Мы не ходили друг к другу в гости, это просто были рабочие отношения, и больше ничего», — рассказала Алентова.

Васильев умер 4 июня 1999 года от остановки сердца.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва слезам не верит

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