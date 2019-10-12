Макрон призвал Трампа прекратить операцию Турции в Сирии

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал американского коллегу Дональда Трампа как можно раньше прекратить военную операцию Турции в Сирии. Об этом сказано в коммюнике Елисейского дворца.

Лидеры Франции и США поговорили по телефону в пятницу. В ходе разговора Макрон отметил важность борьбы с запрещенным в РФ «Исламским государством» в регионе, а также поддержки тех, кто борется против боевиков и защищает мирных жителей.

«Президент Республики призвал как можно скорее прекратить турецкую операцию. Франция и США будут находится в тесном контакте по этому вопросу в ближайшие дни», — отмечается в коммюнике.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган объявил о старте операции «Источник мира» на севере Сирии, которая предполагает зачистку территории от представителей Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции) и боевиков «Исламского государства». В тот же день авиация Турции ударила по городу Рас эль-Айн и по другим сирийским городам. Затем началась наземная операция, в ходе которой были убиты и ранены мирные жители.