Дочь Заворотнюк рассказала, почему семья умалчивает о здоровье актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна назвала причину, по которой семья не рассказывает о здоровье актрисы. Девушка ответила на комментарий пользователя Instagram, который обвинил родных Заворотнюк в попытке создать ажиотаж молчанием.

По словам Анны, семья не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, поэтому и не общается с журналистами. Она подчеркнула, что, в первую очередь, близкие Анастасии хотят спокойной и счастливой для нее жизни, а остальное — неважно.

Семья Заворотнюк также опровергла сообщение некоторых СМИ о том, что артистка якобы впала в состояние сопора. В Instagram появилось несколько постов с хештэгом #противлживсми