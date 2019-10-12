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10:04   12 Октября 2019
Россия

Дочь Заворотнюк рассказала, почему семья умалчивает о здоровье актрисы

Дочь Заворотнюк рассказала, почему семья умалчивает о здоровье актрисы

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна назвала причину, по которой семья не рассказывает о здоровье актрисы. Девушка ответила на комментарий пользователя Instagram, который обвинил родных Заворотнюк в попытке создать ажиотаж молчанием. 

По словам Анны, семья не желает «хайповать» на состоянии здоровья артистки, поэтому и не общается с журналистами. Она подчеркнула, что, в первую очередь, близкие Анастасии хотят спокойной и счастливой для нее жизни, а остальное — неважно. 

Дочь Заворотнюк рассказала, почему семья умалчивает о здоровье актрисы

Семья Заворотнюк также опровергла сообщение некоторых СМИ о том, что артистка якобы впала в состояние сопора. В Instagram появилось несколько постов с хештэгом #противлживсми

Дочь Заворотнюк рассказала, почему семья умалчивает о здоровье актрисы

 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #заворотнюк

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