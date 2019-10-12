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9:39   12 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский депутат назвал главную ошибку Зеленского

Украинский депутат назвал главную ошибку Зеленского

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко 12 октября в эфире телеканала NewsOne назвал главную ошибку президента Украины Владимира Зеленского. 

По мнению парламентария, ошибка Зеленского состоит в том, что он заявляет о безальтернативности минских соглашений. 

«Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий», – возмутился депутат. 

По его словам, чтобы разрешить внутриукраинский конфликт, нужно опираться на другие договоренности и проводить абсолютно другие переговоры. 

Ранее глава украинского государства заявлял, что не доволен минскими соглашениями, а также последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. Он добавил, что планирует обсудить проблему в «нормандском» формате с глава РФ, ФРГ и Франции. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #весь мир #зеленский

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