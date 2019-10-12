Украинский депутат назвал главную ошибку Зеленского

Депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко 12 октября в эфире телеканала NewsOne назвал главную ошибку президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению парламентария, ошибка Зеленского состоит в том, что он заявляет о безальтернативности минских соглашений.

«Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля за украинскими границами, а потом о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий», – возмутился депутат.

По его словам, чтобы разрешить внутриукраинский конфликт, нужно опираться на другие договоренности и проводить абсолютно другие переговоры.

Ранее глава украинского государства заявлял, что не доволен минскими соглашениями, а также последовательностью шагов по урегулированию конфликта в Донбассе. Он добавил, что планирует обсудить проблему в «нормандском» формате с глава РФ, ФРГ и Франции.