Токио закрывает аэропорты и магазины из-за надвигающегося тайфуна «Хагибис»

Международный аэропорт Ханэда, находящийся в Токио, полностью приостановит в субботу в 8:00 (мск) работу в связи с тайфуном «Хагибис». Об этом 11 октября сообщает Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

По данным СМИ, в настоящее время к японской столице движется тайфун «Хагибис». Отмечается, что закрытие аэропорта коснется не только внутренних, но и международных авиалиний. Известно, что еще один столичный международный аэропорт примет аналогичные меры, но уже к вечеру субботы.

В Токио также полностью приостановлено движение всего железнодорожного транспорта, в том числе движение высокоскоростных поездов «Синкансен». Большинство магазинов, аптек и ресторанов, в том числе круглосуточные, закрылись в связи с угрозой тайфуна.