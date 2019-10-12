Глава казахского МИД заявил, что переговоры по САР в Нур-Султане могут перенести на ноябрь

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди рассказал в субботу журналистам, что международная встреча в Нур-Султане по урегулированию ситуации в Сирии может быть перенесена на ноябрь.

«Пока точных дат нет, потому что вы видите, сейчас идет осложнение на севере Сирии. Тут стоит вопрос диалога между странами-гарантами, они сейчас должны договориться, как они будут дальше действовать. Мы ждем от них сигнала, какой день для них будет удобным», — уточнил он.

Министр подчеркнул, что военная операция Турции «Источник мира» принуждает стороны, участвующие в наведении порядка в Сирии, сесть за стол переговоров. Поэтому астанинский формат по-прежнему актуален.

Предыдущая международная встреча высокого уровня по Сирии при участии делегаций стран-гарантов (Ирана, России и Турции), сирийского правительства и вооруженной оппозиции состоялась в столице Казахстана 1–2 августа. На переговорах присутствовали высокие представители ООН, Иордании, а также Ливана и Ирака.

Напомним, 7 октября Трамп сообщил о начале отвода военнослужащих с северо-востока Сирии, а 9 октября Турция анонсировала проведение на этой территории операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны для защиты турецкой границы. Международное сообщество осудило операцию, а сирийское государственное агентство САНА назвало ее агрессией.