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ИГ* взяла ответственность за взрывы на пути российского военного патруля

ИГ* взяла ответственность за взрывы на пути российского военного патруля

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8:13   12 Октября 2019
Весь мир

ИГ* взяла ответственность за взрывы на пути российского военного патруля

ИГ* взяла ответственность за взрывы на пути российского военного патруля

Террористы ИГ* взяли на себя ответственность за взрыв двух самодельных бомб на пути российского военного патруля, согласно данным американской SITE Intelligence Group, осуществляющей мониторинг информационной активности экстремистов.

Ранее глава ЦПВС генерал-майор Алексей Бакин рассказал, что 11 октября в 10:25 в провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали первую кустарно изготовленную бомбу, а через 20 минут — другую. Российские военные не пострадали, но были ранены двое сотрудников сирийской службы безопасности, прибывшей на место инцидента перед вторым взрывом.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #иг #взрывы #цпвс

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