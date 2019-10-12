Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Порядка 80 процентов опрошенных Госдумой пользователей ВК выступили за смертную казнь

Порядка 80 процентов опрошенных Госдумой пользователей ВК выступили за смертную казнь

 Скабеева прокомментировала призывы вернуть смертную казнь в России

Скабеева прокомментировала призывы вернуть смертную казнь в России
ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

 Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе
ИГ* взяла ответственность за взрывы на пути российского военного патруля

ИГ* взяла ответственность за взрывы на пути российского военного патруля

 РФ и КНР согласовали контракт на создание тяжелого вертолета

РФ и КНР согласовали контракт на создание тяжелого вертолета
Порядка 80 процентов опрошенных Госдумой пользователей ВК выступили за смертную казнь

Порядка 80 процентов опрошенных Госдумой пользователей ВК выступили за смертную казнь

 Скабеева прокомментировала призывы вернуть смертную казнь в России

Скабеева прокомментировала призывы вернуть смертную казнь в России
ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

ЛНР и ДНР намерены поднять в Минске вопрос о новой дате разведения сил

 Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе

Зеленский назвал звонки Путину первым шагом к урегулированию в Донбассе
ИГ* взяла ответственность за взрывы на пути российского военного патруля

ИГ* взяла ответственность за взрывы на пути российского военного патруля

 РФ и КНР согласовали контракт на создание тяжелого вертолета

РФ и КНР согласовали контракт на создание тяжелого вертолета
7:49   12 Октября 2019
Весь мир

РФ и КНР согласовали контракт на создание тяжелого вертолета

РФ и КНР согласовали контракт на создание тяжелого вертолета

Холдинг «Вертолеты России» и китайская компания Avicopter в ходе переговоров согласовали контракт на производство тяжелого вертолета AC332 AHL, сообщает ТАСС.

Представитель пресс-службы «Вертолетов России» рассказал агентству в субботу в Тяньцзине на вертолетной выставке China Helicopter Exposition, что сейчас документ рассматривают государственные органы КНР. Собеседник ТАСС уточнил, что контракт может быть подписан до конца 2019 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #китай #вертолеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...