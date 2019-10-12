РФ и КНР согласовали контракт на создание тяжелого вертолета

Холдинг «Вертолеты России» и китайская компания Avicopter в ходе переговоров согласовали контракт на производство тяжелого вертолета AC332 AHL, сообщает ТАСС.

Представитель пресс-службы «Вертолетов России» рассказал агентству в субботу в Тяньцзине на вертолетной выставке China Helicopter Exposition, что сейчас документ рассматривают государственные органы КНР. Собеседник ТАСС уточнил, что контракт может быть подписан до конца 2019 года.