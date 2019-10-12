Расследование в отношении адвоката Трампа Рудольфа Джулиани началось в США

Расследование в отношении адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, подозреваемого в нарушении законов о лоббизме, началось в США, пишет в пятницу газета The New York Times на своем сайте.

Источники издания сообщают, что федеральная прокуратура в Нью-Йорке расследует деятельность Джулиани на Украине и предполагаемые попытки добиться отставки посла США в Киеве Мари Йованович, чтобы узнать, нарушал ли адвокат законы о препятствии иностранному влиянию на политические процессы в Штатах.

По данным NYT, расследование связано с делами задержанных в среду Льва Парнаса и Игоря Фрумана, обвиняемых в том числе в нарушениях при лоббистской деятельности и подозреваемых в попытках добиться отставки Йованович в интересах неназванного украинского чиновника. Как ранее сообщало американское агентство Associated Press, эти люди, действуя по просьбе Джулиани, вынуждали украинские власти начать следствие по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

СМИ начали активно писать о Джулиани, когда в Вашингтоне разгорелся крупный скандал из-за якобы имевшего место давления со стороны Трампа на президента Украины Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора с целью инициировать расследование в отношении Байдена, который в настоящее время является одним из наиболее вероятных соперников Трампа на будущих президентских выборах, и его сына.

Демократы из Палаты представителей Конгресса сообщили на этом фоне о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.