Трамп заявил, что ситуация в Гонконге придет в норму благодаря торговой сделке с Китаем

Положение в Гонконге, вероятнее всего, придет в норму само собой, и этому поспособствует новое торговое соглашение США с Китаем, заявил в пятницу журналистам американский лидер Дональд Трамп после завершения переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

«Мы обсуждали ее, и я думаю, что она решится сама собой, — сказал он относительно проблемы Гонконга. — Я на самом деле считаю, что эта сделка замечательна для народа Гонконга в плане того, что происходит. Я думаю, она является позитивным фактором для Гонконга».

Трамп отметил, что власти Китая «добились значительного прогресса в Гонконге». По его словам, он следил за ситуацией и сказал Лю Хэ, что градус напряженности снизился, количество протестующих уменьшилось.

Напомним, в начале июня в Гонконге начались массовые протесты против намерения городских властей принять закон об экстрадиции, согласно которому можно выдавать правонарушителей материковому Китаю. Хотя глава администрации принял решение отказаться от этой идеи, существенная часть оппозиционно настроенной молодежи готова протестовать и дальше. За последнее время произошло множество актов вандализма на станциях метрополитена, которые пришлось закрыть на ремонт.