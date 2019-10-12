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 Макрон обсудил с Трампом необходимость прекращения турецкой операции в Сирии

Макрон обсудил с Трампом необходимость прекращения турецкой операции в Сирии
5:21   12 Октября 2019
Весь мир

Макрон обсудил с Трампом необходимость прекращения турецкой операции в Сирии

Макрон обсудил с Трампом необходимость прекращения турецкой операции в Сирии

Французский лидер Эмманюэль Макрон связался по телефону с американским президентом Дональдом Трампом и поговорил о необходимости прекратить турецкую операцию в Сирии, передает в субботу Agence France-Presse.

Агентство сообщает, что Макрон «напомнил о необходимости как можно скорее положить конец наступлению Турции», и Париж намерен в ближайшие дни активно контактировать  Вашингтоном. Президент Франции отметил, что необходимо защитить мирных граждан и не допустить возрождения ИГ*.

Напомним, 7 октября Трамп сообщил о начале вывода военного контингента с северо-востока Сирии, а 9 октября Турция предупредила о проведении на этой территории операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны для защиты турецкой границы. Международное сообщество осудило операцию, а сирийское государственное агентство САНА назвало ее агрессией.

* Исламское государство — террористическая организация, запрещена в РФ.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #франция #сирия #турция #трамп #макрон

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